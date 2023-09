De Luca, violenze? autori sono bestie, neanche mezzi uomini

"Quanto avvenuto a Caivano è odioso come quello che è avvenuto in Sicilia. Sono indignato per il branco di animali che hanno violentato una ragazza nell'isola.

Parliamo di 7-8 ragazzi che sono bestie, che devono vergognarsi di dirsi uomini, anzi mezzi uomini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook parlando degli ultimi episodi di violenza sessuale.

"A Caivano - ha detto De Luca - sono stati adottati dai ragazzi modelli visti in tv negli ultimi 10 anni in serie sulla camorra. E in generale veniamo da un mese di agosto che in tutta Italia abbiamo registrato con episodi sconvolgenti di cronaca.

Parlo della vicenda dei 5 operai morti sulla linea ferroviaria a Torino, delle violenze sessuali di gruppo, dell'omicidio da parte di un ragazzo di 16 anni a Napoli di un giovane musicista dell'orchestra di Scarlatti ucciso per problema di parcheggio.

Immagini che hanno tolto serenità, che creano per tutti clima pesante. Lo dico rivolgendo oggi un augurio di buon lavoro ai tanti docenti e personale scolastico che riprendono a breve l'attivtà a pieno regime in quartieri difficili e a rischio.

Anche per questo nell'incontro con Meloni ho chiesto a lei due impegni: il dimensionamento scolastico, in una Regione in cui la Scuola Viva funziona come la Campania, e poi di sbloccare gli Fsc bloccati da un anno, altrimenti noi Regione faremo fatica di dare una mano ai comuni per le opere".



