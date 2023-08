Scontro frontale tra auto, donna muore e 4 feriti nell'ennese

È di un morto e quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto in serata sulla strada statale 575, Troina - Catania. La vittima è una donna che viaggiava con il marito, quest'ultimo è stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania; anche la figlioletta della coppia, in tenera età, è rimasta ferita ma sembra in maniera non grave.

Nell'incidente sul rettilineo San Paolo, a circa 10 chilometri da Troina, sarebbero coinvolte altre auto, ma al momento le notizie sono frammentarie. Sulla strada il transito è bloccato e si è formata una lunga coda. Secondo una prima ricostruzione, a causare il sinistro sarebbe stata una vettura che pare procedesse a velocità elevata verso Troina e che si è scontrata frontalmente con l'auto sulla quale viaggiava la vittima con i familiari. Coinvolta anche una terza vettura i cui occupanti sono rimasti lievemente feriti. Gravemente ferito invece, ma non in pericolo di vita, il guidatore della vettura che avrebbe invaso la corsia opposta.



