Bocelli a Taormina, sold out le due serate al Teatro Antico

E' sold out il doppio live di Andrea Bocelli al Teatro antico di Taormina in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre. Il tenore toscano sarà accolto da una platea di quasi 9.000 spettatori, che arriveranno da ogni angolo della terra visto che il 60% delle presenze sarà internazionale.

Organizzato da DuePunti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio degli assessorati ai Beni culturali Identità Siciliana e a Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina, il registra anche le presenza di alcune guest star internazionali. Fra queste le soprano Leyla Martinucci e Serena Gamberoni, la cantante pop Amelia Milo e il giovane basso di origine ucraina Roman Lyulkin, in un repertorio di celebri arie d'opera e di rivisitazione di capolavori internazionali della musica pop e delle colonne sonore. Nel programma annunciata anche la presenza de flautista Andrea Griminelli. Il maestro si unirà all'orchestra Filarmonica della Calabria e al Coro Lirico Siciliano, diretti da Carlo Bernini. Sul palco anche la danzatrice Angelica Gismondo e il direttore del coro lirico siciliano Francesco Costa.



