Palermo:imprese danneggiate da roghi,chiesta sospensione tributi

La commissione Attività produttive del Comune di Palermo chiede che vengano sospesi i pagamenti dei tributi locali alle imprese che hanno subito danni dagli incendi dello scorso 24 luglio. Stamane la sesta Commissione, presieduta da Ottavio Zacco di Forza Italia, ha fatto un sopralluogo alla Gamalux di via Regione siciliana sud est. La ditta, che ha diciotto dipendenti e continua l'attività nella sede di via Ciaculli, ha avuto danni superiori al milione di euro.

"L'obiettivo è quello di evitare che le ditte danneggiate siano costrette a pagare tributi come la Tari - dice Zacco - si potrebbe intervenire con un regolamento preesistente che prevede la sospensione oppure con una nuova delibera. Per il risarcimento siamo in attesa di sapere l'iter da parte di Stato e Regione". L'assicurazione della ditta Gamalux non copre danni per calamità naturali. Della Commissione fanno parte anche il vicepresidente Giuseppe Lupo (Pd), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Teresa Leto (Fratelli d'Italia), Leonardo Canto (Azione).



