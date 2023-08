Palermo Classica, la voce 'nera' di Anna Bonomolo allo Steri

La Black Voice siciliana sul palco del Festival Palermo Classica 2023 per la Jazz Section organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group. Appuntamento giovedì 31 agosto alle ore 21.30 a Palazzo Chiaramonte Steri nel Chiostro con lo spettacolo Bonomolo & Folkage Entoband.

Artista dalle molte anime e dalla voce unica, scura, sanguigna, graffiante e, soprattutto, inimitabile, Anna Bonomolo ha costruito una carriera tanto lunga quanto significativa. La Folkage Etnoband è l'affascinante pretesto che consente ad Anna Bonomolo di sviluppare una ricerca che parte dalla tradizione folk-pop meridionale, attingendo a piene mani dall'universo espressivo e dal repertorio di Rosa Balistreri, di Domenico Modugno e di altri artisti, ma innestandovi suoni contemporanei ed echi di altre tradizioni popolari.

Per la Jazz Section altri due appuntamenti in programma sempre a Palazzo Chiaramonte Steri il 3 settembre con Jany McPherson e a chiudere il 7 settembre con Diego Spitaleri.





