Migranti: 1.430 in partenza da Lampedusa con navi e aerei

Sono 2.201 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, nella tarda serata di ieri, ci sono stati due sbarchi con un totale di 99 persone. Oggi saranno complessivamente 1.430 i migranti che, su disposizione della Prefettura di Agrigento, lasceranno la struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola.

La polizia, fra poco, inizierà ad accompagnare, in piccoli gruppi, un totale di 600 persone, non pre-identificate, al porto: verranno imbarcate sulla nave militare San Giorgio. A ruota, altri 500 lasceranno l'isola con il traghetto di linea Galaxy, mentre per il pomeriggio è previsto un volo Oim che trasferirà 180 migranti a Roma. Infine, in serata, 150 verranno imbarcati sul traghetto Cossyra che all'alba di domani arriverà a Porto Empedocle.



