Incendiato il vigneto della coop antimafia Livatino di Naro

Devastato dal fuoco il vigneto di Naro (Ag), composto da 6mila piante e curato dalla cooperativa agricola Rosario Livatino - Libera Terra alla quale il terreno, confiscato alla mafia, è stato affidato nel 2015. Ed è stato proprio il legale rappresentate della coop a presentarsi alla stazione dei carabinieri di Naro per formalizzare denuncia. Il danno provocato è stato quantificato in circa 20mila euro.

A quanto pare, l'incendio ha raggiunto il terreno dopo essersi propagato da un fondo confinante. I carabinieri hanno avviato le indagini per provare a fare chiarezza e identificare i piromani. La coop, lo scorso fine giugno, subì l'incendio di 30 ettari di terreno coltivati a grano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA