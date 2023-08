Da domani a domenica a Sciacca rassegna Azzurro Food

Inizierà domani nel centro storico di Sciacca (Agrigento) la decima edizione di "Azzurro Food", festival gastronomico dedicato alla valorizzazione della risorsa ittica locale. A Sciacca opera la seconda flotta peschereccia siciliana dopo quella di Mazara del Vallo.

Il programma di "Azzurro Food" prevede quattro giorni di eventi In centro storico tra degustazioni, street food, talk show e show cooking. Tra gli ospiti gli chef Natale Giunta e Francesco Bonomo.

Previsti anche momenti di approfondimento sul tema della salvaguardia dell'ecosistema marino. Nel Villaggio Azzurro saranno presenti le realtà produttive siciliane di tutti i settori. Tutte le sere del festival si potranno assaporare tantissime delizie, piatti gourmet realizzati con il pesce azzurro, lo sfizioso street food siciliano, l'irresistibile mondo dei fritti e l'immancabile cous cous di pesce.

Sono in programma anche diverse iniziative collaterali, da esposizioni di corallo e ceramica (eccellenze di Sciacca) a momenti di spettacolo. Domani sera nell'atrio inferiore del comune di Sciacca spettacolo di cabaret con Roberto Lipari, mentre domenica sera è in programma un concerto del compositore premio Oscar Nicola Piovani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA