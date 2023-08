Canti Briganti con Eugenio Bennato e Mario Incudine a Marsala

Con "Canti Briganti", Eugenio Bennato e Mario Incudine concluderanno, venerdì sera 1 settembre, a Marsala, la sesta edizione della rassegna teatrale e musicale "a Scurata, cunti e canti al calar del sole", organizzata dal Mac (Movimento artistico culturale città di Marsala), con il patrocinio del Comune e dell'Ars. Due gli spettacoli (alle 19 e alle 21) previsti, il primo settembre, nel "Teatro a mare" realizzato all'interno delle saline ex Genna.

Il concerto, spiega una nota dell'ufficio stampa della manifestazione, è "rivelante" sul fenomeno del brigantaggio. Una letteratura minore degli eventi tra '800 e '900 in cui il brigantaggio fu la risposta violenta alle politiche del governo nazionale dopo l'unità d'Italia. Il tutto narrato in musica dalle voci di Bennato e Incudine, emblematiche dell'anima del sud. "Ci sono figure che la storia ufficiale non ci racconterebbe mai - dicono i due artisti - Storie che sono diventate leggende, leggende che si sono fatte storia da tramandare oralmente. C'è tutta una letteratura minore che ha fatto la storia ufficiale e che è stata determinante per gli eventi più importanti soprattutto tra l'ottocento ed il novecento. Il fenomeno del brigantaggio fu la risposta violenta alla politica sbagliata del governo".

"Dopo l'unità d'Italia - spiegano ancora Bennato e Incudine - vi fu un rigetto nei confronti del governo da parte della povera gente del Meridione che affidò al canto e alla tradizione orale, la narrazione di queste storie. Al brigantaggio è legata la ancora attuale 'questione meridionale'. Il repertorio dei canti e dei cunti che raccontano queste figure controverse e affascinanti, è ricco di preziose sfumature poetiche e letterarie". Con Bennato ci sarà Mario Incudine, artista siciliano noto per aver più volte affrontato con la sua arte le tematiche sociali, per un ribaltamento della storia ufficiale, dando voce agli ultimi, grazie allo studio dei cunti e dei canti tramandati oralmente. In scena, con i due cantautori, ci saranno anche i musicisti Antonio Vasta, Ezio Lambiase e Pino Ricosta e la cantante Sonia Todaro.



