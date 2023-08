Calcio: Reggiana-Palermo 1-3

Prima vittoria in campionato per il Palermo che a Reggio Emilia batte la Reggiana per 3-1. A firmare il successo esterno dei rosanero le reti di Lucioni nel primo tempo, Segre e Soleri nella ripresa. Gol del momentaneo pareggio per i padroni di casa di Lanini. Gli emiliani hanno giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Marcandalli allo scadere della prima frazione di gioco.

L'allenatore del Palermo Eugenio Corini lascia in panchina Stulac e gli preferisce Segre con Gomes in cabina di regia e Vasic sulla mezzala destra; in difesa davanti al portiere Pigliacelli esordio dal primo minuto per Lund nel ruolo di terzino sinistro, in mezzo giocano Lucioni e Ceccaroni con Mateju a destra; in attacco a comporre il tridente ci sono Insigne, Brunori e Di Mariano.

Dopo un brivido in avvio di partita con un tiro dal limite della Reggiana con Girma che tira alto dal limite il Palermo passa in vantaggio all'8' con Lucioni: il difensore raccoglie la respinta del portiere Bardi, sul tiro al volo di Lund su schema in occasione di un calcio d'angolo battuto dalla destra da Insigne, e ribadisce in rete nonostante il tentativo di respinta di un difensore emiliano sulla linea di porta. Allo scadere del primo tempo la Reggiana resta in dieci per l'espulsione di Marcandalli per fallo su Segre lanciato verso la porta emiliana con una chiara occasione da gol.

Nonostante l'inferiorità numerica la Reggiana al 18' del secondo tempo pareggia con Lanini al volo di destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'attaccante viene fischiato inizialmente il fuorigioco, ma poi il Var certifica la posizione regolare. Il Palermo non ci sta e al 26' si riporta in vantaggio con Segre di testa su cross morbido dalla sinistra di Di Mariano. Soleri, subentrato a Brunori, al 50' sigla il gol del 3-1 su cross dalla sinistra di Valente che nel secondo tempo ha preso il posto di Di Mariano. Per i rosanero è la prima vittoria in campionato dopo il pareggio di Bari. Prossimo impegno in casa sabato 2 settembre contro la Feralpisalò.



