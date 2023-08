Cade dal balcone mentre ripara condizionatore, muore a 50 anni

Aldo Ferrara, autista dei pullman della linea regionale Segesta, di 50 anni è morto cadendo dal balcone del terzo ad Alcamo nel trapanese.

L'incidente è avvenuto in via Madonna del Riposo, dove l'uomo abitava con la moglie e il figlio di dodici anni. Ferrara era uscito sul balcone per aggiustare un condizionatore malfunzionante: ha quindi preso una scala per appoggiarla sul muro, ma ha perso l'equilibrio ed è scivolato. Ha tentato in tutti i modi di non cadere, aggrappandosi alla ringhiera.

Ma è caduto finendo sull'asfalto. Sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA