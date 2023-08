Lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città la 19enne palermitana violentata a luglio da sette ragazzi. La giovane vittima, che ha denunciato i suoi stupratori, in serata ha lasciato il capoluogo ed è stata trasferita in un centro in cui le verrà anche offerta la possibilità di lavorare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA