Formazione: Verbaro, 'rinnovare competenze su Pnrr'

"La formazione è essenziale in Sicilia e per questo occorrerebbe lanciare un piano che potrebbe essere adeguatamente supportato da risorse europee (Pnrr e fondi UE) e da una normativa di favore, abrogando l'unica norma sulla spending review del 2010 ancora vigente che limita la spesa per la formazione al 50% della spesa sostenuta nel 2009". Cosi' Francesco Verbaro Presidente Formatemp.

"Molte attività - prosegue - stanno giustamente scomparendo anche nella PA e ciò richiede processi di riqualificazione. Deve esistere una formazione continua, non necessariamente collegata a promozione di carriera. Altrimenti la conseguenza derivante dall'obsolescenza delle competenze, rischio più frequente oggi, è l'abbandono lento, la perdita di interesse, l'aumento del tasso di assenteismo, il prepensionamento". Per Verbaro "il Pnrr con il suo approccio concreto verso i risultati fisici mette in evidenza l'importanza delle competenze e quindi la fragilità delle amministrazioni italiane in merito.

Per questo occorre investire negli uffici del personale, introducendo competenze diverse (economisti del lavoro, psicologi, data analyst). Non vi è un'adeguata consapevolezza sul fatto che il mercato del lavoro sta cambiando radicalmente e soprattutto sta cambiando il comportamento delle ultime generazioni. Non bisogna puntare sui numeri, ma sulle competenze essenziali come quelle riguardanti la progettazione di fondi UE sempre più importanti in un contesto in cui non vi sono risorse ordinarie. L'Italia, inoltre, soffre di una scarsità quantitativa e qualitativa di personale". "Non vi è solo un problema demografico - conclude Verbaro - ma anche di bassa formazione universitaria. Siamo penultimi come tasso di laureati in EU28: con il 27,5% dei laureati rispetto ad una media europea superiore al 40%. E' una criticità che comincia ad essere evidente nel privato, come nella sanità e nella scuola. Eppure i fallimenti sui fondi UE e le difficoltà nell'attuare il Pnrr, che richiede competenze tecniche e non personale amministrativo generico, dovrebbero averci insegnato qualcosa".



