Calcio: Palermo, dall'Empoli arriva Henderson

Il Palermo ha ingaggiato dall'Empoli il centrocampista scozzese Liam Henderson, classe 1996. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 53, si trasferisce con la formula del prestito con opzione ed obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. "A Liam - scrive il club in una nota - il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Il centrocampista ha già lavorato con l'allenatore del Palermo Eugenio Corini due anni fa a Lecce, in quella stagione il tecnico lo impiegava come trequartista. Nell'organico rosanero di fatto Henderson sostituisce Dario Saric ceduto ai turchi dell'Antalyaspor.

In Italia Henderson, cresciuto nel Celtic, oltre che quella dell'Empoli ha indossato anche le maglie di Bari e Verona mettendo insieme oltre 100 presenze in B e quasi 70 in A.





