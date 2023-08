Calcio: Palermo; Corini, critiche eccessive mi sono scocciato

"Le partite perfette non esistono, ci sono anche gli avversari, nelle partite ufficiali contro Cagliari e Bari abbiamo fatto bene, potevamo fare meglio certo, ma qui si giudica tutto sempre e comunque: mi sono rotto le scatole, avete rotto, ogni cosa la giudicate in maniera estrema.

Siamo alla prima di campionato, godetevi il percorso". Così l'allenatore del Palermo Eugenio Corini si è sfogato in sala stampa alla vigilia della partita di campionato alle 20,30 sul campo della Reggiana. Per l'allenatore rosanero le critiche alla squadra dopo il pareggio di Bari alla prima di campionato sono state eccessive.

"In 50 anni il Palermo ha vinto solo due volte il campionato di serie B - ha aggiunto Corini - bisogna essere coerenti con le difficoltà, prima del fallimento il Palermo era una società che aveva difficoltà, dovete capire che non si può etremizzare sempre tutto: a volte si gioca bene, a volte meno. Ai giocatori dico una frase: tu aiuti o giudichi? Non creiamo un caso per una sola partita di campionato, c'è un percorso da fare che è molto lungo. Non si può creare una condizione di massimo stress dopo una sola giornata di campionato. Non dico di non criticare, ma le critiche devono essere costruttive: qui invece si va con il cerino in mano e si brucia tutto".

Per la partita contro la Reggiana Corini ha perso il difensore Alessio Buttaro per una distorsione alla caviglia sinistra con una lesione al muscolo popliteo. "Si è fatto male nella parte finale dell'allenamento di domenica - ha detto Corini - in uno scontro di gioco gli si è girata la caviglia, speriamo possa recuperare in un mese, parlerò in ottica mercato con la società anche se l'infortunio non è così grave e con la sosta abbiamo margine per recuperarlo".

Dei prossimi avversari Corini pensa che "la Reggiana è una buonissima squadra - ha detto - ha vinto il campionato con Aimo Diana in panchina, ora gli è subentrato Alessandro Nesta, in Coppa Italia ha vinto contro il Pescara in rimonta e contro il Monza. Ha fatto una battaglia col Cittadella nonostante la sconfitta, ha recuperato due gol a Como: è una squadra in salute con l'entusiasmo della neopromossa. Sarà un'avversaria di qualità e livello".



