Migranti: 4.267 in hotspot Lampedusa, via ai trasferimenti

Sono 4.267 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, ci sono stati 4 sbarchi. Nonostante le elevate presenze, polizia e Croce Rossa riescono a gestire la situazione: vengono portate avanti le preidentificazioni e non ci sono momenti di esasperazione da parte dei migranti perché assistono a sistematici trasferimenti.

Per oggi, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 690 ospiti della struttura di primissima accoglienza: 550, a metà mattinata, verranno scortati dalla polizia al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Fra il pomeriggio e la serata altri 140 migranti verranno accompagnati all'aeroporto: 70, con scorta dei carabinieri, verranno trasferiti, con aereo militare, a Pratica di Mare e altrettanti a Pisa.

Ieri, dall'hotspot sono stati trasferiti complessivamente 1.061 persone a Porto Empedocle, Augusta e Comiso.



