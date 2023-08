Rifiuti lasciati alla base di un albero a Catania, multe

Alcuni cittadini, una decina, che hanno abbandonato dei sacchetti di rifiuti alla base di un albero in una via del centro di Catania sono stati multati da vigili urbani del reparto di polizia ambientale. A sanzionarli sono stati agenti e ispettori in abiti civili che si erano appostati su un'auto civetta. Ogni persona è stata sanzionata con un verbale da 330 euro.

"Questo gesto di lasciare i rifiuti - ha detto il sindaco Enrico Trantino, che in qualche occasione ha personalmente presidiato il sito - simboleggia meglio di ogni altro luogo l'assoluto disinteresse per la cosa pubblica che hanno talune persone. Una doppia vergogna, lasciare la spazzatura senza alcuna regola infestando un polmone di ossigeno, davvero intollerabile. Ovviamente - ha concluso - non ci arrendiamo e proseguiamo ancora con i controlli che insieme agli assessori Tomarchio e Porto, delegati rispettivamente per l'ecologia urbana e la polizia municipale anzi stiamo rafforzando, affinché comportamenti inaccettabili come questi vengano perseguiti e gradualmente isolati".



