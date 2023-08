Auto in fiamme sulla A29, riaperta autostrada

E' stata riaperta l'autostrada Palermo Mazara del Vallo dopo l'incendio di una macchina nel tratto tra il capoluogo e Tommaso Natale.

Per ore il traffico verso l'aeroporto è rimasto paralizzato e si sono formate lunghe code. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che, con il supporto del personale dell'Anas, hanno temporaneamente bloccato il transito per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo.

Non ci sono stati feriti ma solo rallentamenti del traffico visto che, in attesa della rimozione del mezzo con il soccorso stradale, le auto procedevano solo sulla corsia di sorpasso.





