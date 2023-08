Violenza di gruppo: prefetto, rafforziamo controlli movida

"Metteremo in campo azioni per un maggiore controllo sulla movida e in particolar modo sulla Vucciria. Il rione in questo momento a Palermo è il maggiore centro di afflusso dei giovani. E' chiaro che la nostra attenzione si è concentrata sulla movida per tante segnalazioni al di là del fatto gravissimo che si è verificato e che poteva verificarsi in ogni altra parte della città". Lo ha detto il prefetto Maria Teresa Cucinotta dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dopo la violenza di gruppo a Palermo che ha portato all'arresto di sette giovani. Al comitato hanno preso parte anche i vertici delle forze dell'ordine e gli assessori comunali Maurizio Carta e Carolina Varchi.

"Noi pensiamo di rafforzare i presidi che già sono presenti nelle piazze di Palermo della movida - ha aggiunto il prefetto - alla Vucciria abbiamo pensato di organizzare un nuovo presidio di forze dell'ordine accompagnato da un'azione sinergica con il Comune che deve regolamentare la presenza dei locali accompagnata dalla repressione degli abusivi che già in passato abbiamo già contrastato con diversi sequestri".



