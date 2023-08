Vasto incendio in costone di Ragusa Ibla, un arresto

Sarebbe state le scintille provocate da un lavoro di saldatura a un cancello di ferro e cadute su del fieno secco che era a poco distanza l'origine del vasto incendio che da ieri investe il costone sotto via del Mercato, in contrada Scassali, a Ragusa Ibla. A favorire l'estendersi del rogo anche l'esplosione di una bombola di gas raggiunta dalle fiamme. L'uomo che era al lavoro, un 69enne del posto, è stato arrestato da carabinieri e polizia perché ritenuto "responsabile di aver provocato un incendio boschivo dal quale, anche se causato per colpa, ne derivava un pericolo per alcuni edifici e abitazioni della stessa contrada, nonché per gli animali da allevamento oltre che a determinare un grave danno a flora e fauna di un'area protetta". La Procura ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa della convalida del Gip.

Il fronte delle fiamme è ancora attivo. Da ieri per domare l'incendio sono al lavoro vigili del fuoco e persone del corpo forestale regionale con il supporto di Canadair ed elicotteri che hanno effettuato lanci di acqua



