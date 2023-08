Un motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 28/II a Scordia, in provincia di Catania. L'uomo era alla guida di una Honda che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un furgone Ford Transit. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri



Riproduzione riservata © Copyright ANSA