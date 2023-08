A Salina la seconda edizione del Festival per l'acqua

I tre Comuni di Santa Marina di Salina, Malfa e Leni ospiteranno dall'8 al 10 settembre prossimi "Aqua 2023", la seconda edizione del festival per l'acqua, che dopo un viaggio di tredici anni attraverso la Cina, la Cambogia, Bosnia-Erzegovina, la Spagna e Roma, a Salina ha trovato casa promuovendo la realtà delle isole Eolie e creando un dialogo per una trasformazione e una valorizzazione del rapporto con l'acqua in quanto elemento necessario e limitato. L'inaugurazione del festival l'8 settembre a Malfa sarà accompagnata dalla mostra fotografica che vedrà gli scatti di Anna Laura Ianni, Giuseppe Conoci, Izumi Chiaraluce, Luca Rinaldini, Marcella Simonelli, Massimo Stragapede, Michele Turbanti, Roberto della Noce, Susetta Bozzi, Vassili Chatziiannis, Massimo Piersanti nell'allestimento a Santa Marina di Salina e Malfa dove sarà installata la nuvola di Drawing Cloud, disegni dei bambini raccolti durante il viaggio di Through Waters dal 2012. Saranno proiettati i lavori dei bambini dell'isola realizzati con Archivio della Memoria. A seguire, per gentile concessione della regista Giovanna Taviani sarà proiettato il DocuFilm "Cuntami" dove arte e antropologia si mescolano e dialogano attraverso la voce, la passione di uomini, della terra Sicilia. Quest'anno a Punta Megna nel Comune di Leni lo spettacolo "A cruda voz" di Lavinia Mancusi. Un repertorio di canti di tradizione popolare del Mediterraneo. Nella giornata conclusiva del festival le lezioni con ascolti Il suono riemerso di Luca di Bucchianico esperto di musicologia, viaggio dei suoni del Mediterraneo, dove si realizzano gli elementi di unione tra popoli e persone, protagonista il mare. Sarà presente Arturo Vittori, architetto e artista che presenterà il suo progetto ecosostenibile Warka water sviluppato con Kickstarter, l'albero che toglie la sete.

Interverrà Michele Merenda con Ummaruggiu esplorando i territori dell'isola nei racconti di 'acqua eoliana'.

Archivio della memoria realizzerà durante i tre giorni del festival, interviste sull'isola con la popolazione di Salina.

Infine il progetto Mediterranea consegnerà ai tre Comuni la bandiera del Mediterraneo, ideata dallo scrittore Simone Perotti.



