Rissa e tentativo di omicidio: sei misure cautelari a Gela

Sono cinque le persone arrestate a Gela (2 in carcere e 3 ai domiciliari) mentre un'altra dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria, su ordine del gip, per rissa aggravata, tentativo di omicidio, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Gli indagati sono sei cittadini residenti a Gela (Caltanissetta), ma di nazionalità romena e sono accusati di aver innescato, il 12 agosto scorso, una vera e propria guerriglia urbana con "lancio di bottiglie e uso di bastoni nonostante si trovassero in pieno centro cittadino e incurante delle persone, moltissime, che in quel momento affollavano la strada" dicono gli investigatori della polizia. La rissa tra due gruppi aveva scatenato il panico tra i presenti. I poliziotti del commissariato di Gela, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli elementi raccolti nell'ambito di alcune perquisizioni domiciliari, sono riusciti a risalire all'identità di tutti i partecipanti alla rissa. Secondo quanto emerso dalle indagini, un gruppo di uomini di origine romena ha aggredito un altro gruppo di connazionali per vendicarsi di una precedente aggressione, avvenuta la sera dell'1 giugno in via Navarra Bresmes. Anche in quella circostanza, la polizia era riuscita a risalire agli autori.

Scene di inaudita violenza quelle immortalate dai sistemi di videosorveglianza. In particolare, uno partecipanti alla rissa, dopo essere finito per terra privo di sensi a seguito di un calcio, è stato colpito alla testa con calci e pugni dall'antagonista. A quest'ultimo viene contestato anche il reato di tentativo di omicidio.

