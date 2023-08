Intelligenza artificiale, controllo legale è complesso

"L'intelligenza artificiale non costituisce solo un problema perché può creare realtà virtuali capaci di distorcere la realtà vera e le relative informazioni, ma anche perché il suo controllo legale risulta e risulterà complesso. Questo è dovuto alla velocità con cui la tecnologia si sviluppa, mentre i processi legislativi dei vari paesi sono intrinsecamente lenti". E' quanto hanno detto esperti e scienziati a conclusione della 55a edizione del seminario internazionale per le emergenze planetarie che si è chiusa al centro 'Ettore Majorana' di Erice. "L'esperienza dell'intelligenza artificiale è simile a quella vissuta con l'avvento di internet e dei social media, dove il controllo e la legislazione hanno faticato a tenere il passo con lo sviluppo tecnologico, portando a disastri come la violazione della privacy e la diffusione delle fake news, capaci persino di influenzare la politica globale", hanno aggiunto esperti e scienziati.

"Scopo di questo seminario è di segnalare agli Stati e alle organizzazioni responsabili degli interessi nazionali le emergenze più pressanti individuate dalla comunità scientifica e accademica, che rappresentano minacce per il nostro pianeta", ha detto Fabrizio Zichichi, curatore dei seminari.



