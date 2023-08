Film "Re minore" presentato a New York

Ieri sera a New York, nel giardino del Centro culturale italiano Casa Belvedere in State Island da cui si gode di un meraviglioso panorama sul vicino Ponte Verrazzano, è stato presentato il film Re minore del regista siciliano Giuseppe Ferlito.

La serata è iniziata con la presentazione del film da parte della Direttrice del Centro culturale, Beatrice Alecci, a cui è seguito il saluto della Presidente e fondatrice Gina Biancardi.

È seguito poi un breve video di saluto, di ringraziamento e di presentazione del film da parte del regista Giuseppe Ferlito.

Era presente alla proiezione il protagonista del film Gabriele Ferrantelli, Mimì nel film, e anche due altri personaggi, Fabrizio ed il sindaco rispettivamente Walter Nestola e Vito Ferrantelli.

"È stata un'esperienza - ha detto Gabriele Ferrantelli - meravigliosa, in un incantevole scenario naturale abbiamo parlato di cultura italiana, di cinema e soprattutto della Sicilia che è la vera protagonista del film con i suoi tanti problemi e le numerose contraddizioni ma piena di luci, suoni e splendidi paesaggi. Ringrazio di cuore a nome mio, del regista Giuseppe Ferlito e dell'intero cast, Lucia Colletti, membro di Casa Belvedere, la direttrice Beatrice Alecci e la presidente Gina Biancardi per avere dato la possibilità a Re minore di essere presente in un contesto internazionale di grande rilevanza culturale." Il film, girato in Sicilia tra Sciacca e Burgio, ha riscontrato il consenso unanime del pubblico che alla fine della proiezione gli ha tributato un lunghissimo e sentito applauso. È seguito poi un dibattito con numerosi interventi dal pubblico.

"Questo film è un viaggio a ritroso nella mia terra - sostiene il regista Giuseppe Ferlito - luogo di contraddizioni, di sentimenti e di forti contrasti. La doppia anima della Sicilia: quella che guarda al futuro, giovane, moderna e innovativa, e quella che resiste e non vuol cambiare, ancorata alle tradizioni e ai vecchi costumi. Re minor è anche un film sull'immigrazione, sul destino, sui temi universali della condizione umana".

Il film è attualmente uno dei più visti su Amazon Prime Video.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA