Battaglia Egadi, ricerche proseguiranno per decenni

"Le ricerche nelle Egadi proseguiranno per decenni perché il sito è enorme, la battaglia è stata di dimensioni immani, sono affondate un centinaio di navi da guerra, sono morti ventimila guerrieri, sono finiti in fondo al mare con tutti i loro averi, le loro armi e quant'altro e quindi potremo recuperare ancora molti reperti". Lo ha detto Mario Arena, coordinatore della società per la documentazione dei siti sommersi, dopo il recupero di due nuovi rostri in bronzo a Levanzo.

Archeologi ed esperti si sono ritrovati a confronto nell'ex stabilimento Florio a Favignana. "La battaglia delle Egadi è stata un grande scontro - ha detto Ferdinando Maurici, soprintendente del mare - possiamo aspettarci, senza dubbio, altri reperti relativi alla battaglia ma anche a epoche diverse perché il mare delle Egadi da sempre è stato estremamente trafficato, si trova su una rotta importante, quella che dall'Africa portava in Sicilia e dalla Sicilia a Roma tanto nell'antichità che nel Medioevo", "Uno dei progetti che la nostra amministrazione sta mettendo in campo è la scuola adotta un monumento - ha aggiunto l'assessore comunale Monica Modica - Nel prossimo anno scolastico, che sta per iniziare, faremo conoscere ai nostri ragazzi lo stabilimento e la sua importante storia. I nostri giovani faranno le guide accogliendo i visitatori. Vorremmo però anche creare dei laboratori per fare conoscere ai nostri giovani il mare, le tecniche di restauro e tante altre attività legate a Favignana, Levanzo e Marettimo, al loro patrimonio e alla loro storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA