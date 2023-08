A Pollina il Festival internazionale del teatro di Strada

Acrobate, giocoliere, saltimbanche, clownesse, artiste circensi e musiciste si esibiranno per due giorni tra i vicoli e le piazze di uno dei borghi medievali più belli e suggestivi della Sicilia. Venerdì 25 e sabato 26 agosto, torna, con una quattordicesima edizione ricca di novità: il Valdemone, Festival internazionale di teatro di strada nuovo circo e musica di Pollina in provincia di Palermo.

Il Festival è patrocinato dal comune di Pollina e da Poste Italiane, a organizzarlo è l'associazione Kiklos.

"Il festival da noi pensato, - dicono gli organizzatori - si fonda sull'idea di creare un evento culturale alternativo nella realtà artistica della Sicilia, invadendo le strade e le piazze di uno dei paesi più interessanti delle Madonie creando una vera e propria festa che sia vissuta a tutto tondo sia dal pubblico che dalla gente del paese". Questa edizione sarà interamente dedicata all'universo femminile. "Abbiamo scelto questo tema per puntare l'attenzione su una visione artistica al femminile sia per quanto riguarda il teatro di strada che il circo. - spiegano gli organizzatori - Da sempre quella del clown è stata una figura artistica impersonata esclusivamente da uomini, da qualche anno invece molte sono le donne che hanno dato il loro contributo alla ricerca teatrale di una poetica e una comicità diversa dai canoni tradizionali. Quest'anno collaboriamo col Network delle Pagliacce, nato nel 2021 con l'intento di connettere, ispirare, condividere e dare luce alla figura comica al femminile. Le pagliacce arrivano in Sicilia al Valdemone e noi siamo molti orgogliosi di questa collaborazione".

Saranno 8 le compagnie internazionali e italiane che si esibiranno a rotazione per le piazze del borgo. Per le giornate del Venerdì 25 e sabato 26 agosto le location individuate per gli spettacoli saranno quattro: piazza San Giuliano, piazza Duomo, piazza San Pietro e il teatro Pietrarosa. A partire dalle 17.30 le compagnie si alterneranno nelle piazze fino ad accompagnare il pubblico nel teatro Pietrarosa dove si potrà assistere agli spettacoli serali, seguito dai concerti e da tanta musica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA