'Non una di meno', spazi pubblici Palermo siano sicuri

Centinaia di persone, giovani e rappresentanti di tante associazioni, si sono radunate in pazza Bonanno, a Palermo, dove è in corso un'assemblea pubblica organizzata dal movimento Non una di meno per una riflessione su quanto scaturito dopo la violenza di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni. "Evocare l'evirazione è frutto della stessa cultura violenta dello stupro - ha detto il portavoce del Palermo Pride, Luigi Carollo - Come Palermo Pride ci impegniamo a non chiedere il patrocinio al Comune per il 2024 se l'istituzione non attiva ora un percorso condiviso di ascolto e riflessione su come rendere realmente sicuri gli spazi pubblici".



