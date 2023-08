Il suono del mare, le foto di La Spada raccontano l'acqua

Essere cresciuti a pochi metri dal mare, ti segna per tutta la vita. Giuseppe La Spada "sente" l'acqua da lontano, ha creato un legame liquido fatto di necessità dell'essere. Il fotografo palermitano (ma cresciuto a Milazzo, sulla costa messinese) da anni si occupa di tematiche ambientali: il lungo rapporto lavorativo con Ryuichi Sakamoto gli ha regalato un'attenzione importante per la Natura e per i suoni che da essa si sprigionano. Da questo impegno nasce Il suono del mare, mostra fotografica che raccoglie le immagini di progetti precedenti, trovando un unico filo conduttore nell'acqua: la mostra si inaugura venerdì 25 agosto alle 18 al Maca Collegio dei Gesuiti di Alcamo che la ospiterà fino al 30 settembre. La Spada conduce una sua personalissima indagine sulla relazione tra essere umano e Natura, nella quale si sono intromessi elementi estranei, artificiali (la plastica), forme che sembrano qualcos'altro, che sono la traccia di un pianeta che non potrà mai più essere come quello delle origini. In mostra una decina di scatti di medie dimensioni (105 x 70 cm) dalla forte connotazione sociale e di denuncia. "L'arte deve essere utilizzata per parlare di altro. È un'architettura sociale, non deve servire per appendere tele ai muri ma per mandare messaggi" spiega Giuseppe La Spada che dedica la mostra a Ryuichi Sakamoto, scomparso pochi mesi fa. "Gli scrissi una mail anni fa, era il 2006 lui mi rispose con semplicità e lesse un mio progetto di sostenibilità ambientale che poi vinse anche un premio. Mi sembrava importante rendergli omaggio". Tutte le immagini in mostra ad Alcamo raccontano processi di incontro/scontro con l'acqua: tra le altre, uno scatto denuncia l'inquinamento acustico provocato dalle bitcoin farm, le strutture che ospitano i dispositivi di mining di criptovalute, che lavorano insieme 24H: il rumore assordante causato dai computer sempre accesi nelle bitcoin farm copre addirittura il rumore delle cascate del Niagara. In occasione dell'inaugurazione, nell'atrio del Collegio dei Gesuiti è in programma un sea-talk sui temi dell'inquinamento marino e ambientale.



