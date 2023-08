Al Festiva della Bellezza di scena "La vita che imita l'arte"

Un viaggio sul tema "La vita che imita l'arte" , riflessioni, lectio e spettacoli in alcuni luoghi simbolo della nostra cultura. Questo è il Festival della Bellezza, giunto al suo decimo anno e diretto da Alcide Marchioro, in spazi che sono patrimonio storico e artistico della Sicilia, dove si svolgono sei incontri. C'è stato Vittorio Sgarbi al Cretto di Burri a Gibellina vecchia, per una carrellata che metteva insieme Burri, Caravaggio e anche la nascita del Cretto e l'incontro con il senatore Ludovico Corrao.

Ieri sera al Tempio di Hera a Selinunte, Massimo Cacciari ha svolto una riflessione su "I Greci: filosofia o tragedia?" quel sapere salvifico che si snoda tra il concetto di saggezza e la ricerca della misura, di quell'equilibrio e "Giusto mezzo" che i Greci usavano per l'esistenza, per l'arte o per la architettura.

Stasera, sempre a Selinunte, Umberto Galimberti parlerà de "La dimensione tragica dei greci". Galimberti, filosofo e psichiatra, ama definirsi "Greco". E, secondo lui, chi si sottrae alle consolazione del Cristianesimo, coltiva il senso del tragico, ma senza la fiducia in un aldilà che giudica, premia o condanna. E, allora, per i greci, il senso del limite, della propria finitezza diventa fondamentale. Il 25 agosto va in scena l'ironia colta e irriverente di Arianna Porcelli Safonov con un inedito monologo teatrale, "Gran tour 2.0". Sabato 26, alle 21,00, al tempio di Selinunte si chiude con Morgan che dedica il suo intervento a Franco Battiato, tra poesia, musica e filosofia.

"La bellezza che il nostro Festival propone - ha detto il direttore artistico, Alcide Marchioro - è soprattutto espressione artistica. Per il decennale abbiamo voluto proporre eventi sull'influenza dell'arte nel creare nuove visioni del mondo e della nostra interiorità".



