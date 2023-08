Sparatoria in strada a Gela, due feriti

Duplice tentato omicidio nel pomeriggio di oggi a Gela, in provincia di Caltanissetta. Due giovani a bordo di uno scooter e con i volti coperti dai caschi, hanno sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano due persone, fratello e sorella. Quando i due mezzi si sono incrociati, all'altezza di via Ruggero Settimo, i due giovani a bordo dello scooter hanno aperto il fuoco. I feriti, fortunatamente in maniera lieve, hanno raggiunto l'ospedale con la loro stessa auto. Salvatore Azzarelli, 46 anni, con precedenti per associazione mafiosa, è stato raggiunto da un proiettile ad una coscia; la sorella che viaggiava al suo fianco, una donna di 40 anni, sarebbe stata colpita di striscio.

Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di Gela che stanno cercando di risalire agli autori.



