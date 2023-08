S'addormenta con la sigaretta accesa, muore carbonizzato

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato durante la notte in un'abitazione di Aragona nell'Agrigentino. Ad intervenire in via Mameli sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, allertati per un incendio appartamento. E durante le operazioni di spegnimento del rogo è stato ritrovato il cadavere di Bruno Leonardo, 54 anni. Sul posto anche i carabinieri.

Le fiamme, stando a quanto è stato accertato da pompieri e militari dell'Arma, sono divampate verosimilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa dalla vittima che si sarebbe addormentata.



