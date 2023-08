Diorami, una mostra racconta le piante della Sicilia

Proseguono le attività culturali dell'Orto Botanico di Palermo, il giardino tropicale cittadino, grazie ai progetti voluti dal SiMuA, il Sistema Museale d'Ateneo. Diorami Meraviglie Botaniche in 8 Atti, è il progetto artistico della giornalista Francesca Berardi e del fotografo Alessandro Sala, a cura di Maria Chiara Di Trapani, risultato vincitore del PAC2021 - Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Protagonisti di questo percorso espositivo, aperto al pubblico dal 30 agosto, sono otto specie vegetali caratteristiche del paesaggio naturale, sociale e culturale siciliano, individuate con la collaborazione scientifica dell'Orto Botanico dell'Università di Palermo. Si presenta al pubblico un percorso espositivo multimediale diffuso tra gli spazi del Padiglione Tineo e gli spazi esterni in una sintesi di immagini narrazioni audio, suoni immersivi e installazioni ambientali. Un tour botanico che parte dal grande Ficus macrophylla f. columnaris condurrà il visitatore attraverso il paesaggio e la biodiversità siciliana rappresentata: dalla palma nana (Chamaerops humilis), capace di sopravvivere al fuoco degli incendi e tornare a germogliare e popolare il territorio della Riserva Naturale dello Zingaro; dagli agrumi (Citrus sinensis) coltivati all'interno dei giardini panteschi; dal mandorlo (Amygdalus communis) del Giardino della Kolymbetra; proseguendo con la presenza secolare del carrubo (Ceratonia siliqua) che scandisce il paesaggio rurale degli Iblei; le odorose e curative erbe spontanee (Salvia officinalis), timo ( Thymus vulgaris) e rosmarino( Rosmarinus officinalis) che inebriano l' aria della Val di Noto; i fusti svettanti del Papiro (Cyperus papyrus) che cresce alla fonte del fiume Ciane; terminando il percorso alla presenza ieratica del monumentale Leccio o Elce (Quercus ilex), nel Parco dell'Etna. Le composizioni fotografiche di Alessandro Sala appaiono come un teatro che mette al centro le piante, abitato dalle voci e dai suoni della narrazione audio in formato podcast di Francesca Berardi che ha combinato stile documentario e fiction, mettendosi nei panni di una genius loci.



