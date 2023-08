Vela: domani la regata Palermo-Montecarlo, record iscritti

Partirà domani alle 12 dal golfo di Mondello la diciottesima edizione della regata internazionale d'altura Palermo-Montecarlo. Una navigazione di 500 miglia fino al Principato di Monaco, con passaggio obbligato a Porto Cervo, ricca di spunti strategici, scelte tattiche, studio delle condizioni meteo e gioco di squadra a bordo. A organizzare la regata il Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, dell'Unione Vela d'Altura Italiana e dell'International Maxi Association. La regata è stata presentata oggi in una conferenza stampa a Palermo Record di barche iscritte: 44, la metà delle quali con equipaggi stranieri in rappresentanza di 11 nazioni. La flotta dovrebbe beneficiare nelle prime ore di regata di condizioni meteo favorevoli con vento da Nord-Nord-Est che consentirà un buon avanzamento di bolina larga. Nelle ore e nei giorni successivi le previsioni indicano venti variabili, con possibili rinforzi di Maestrale nelle Bocche di Bonifacio, che saranno oggetto del lavoro dei trattici di bordo per scegliere le rotte migliori, mantenendo una buona media di velocità.

Il record della Palermo-Montecarlo resta uno dei grandi obiettivi di chi partecipa alla regata, specialmente tra i grandi Maxi ad alte prestazioni. Anche perché è un primato che resiste dal 2015, quando venne stabilito da Esimit Europa 2 in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. La stessa barca, oggi ribatezzata Black Jack, è tra i favoriti di questa edizione e naturalmente - vento permettendo - punta alla vittoria e al record.

I trofei in palio sono il Trofeo Angelo Randazzo al vincitore in tempo compensato nella classe più numerosa e il Trofeo Giuseppe Tasca D'Almerita al vincitore della Line Honours in tempo reale, ai quali si aggiunge il Trofeo Emanuele Bruno al primo equipaggio di un club siciliano.



