Vela: al via domani da Mondello la Palermo-Montecarlo

Alzeranno le vele domani a mezzogiorno dal golfo di Mondello le 44 barche impegnate nella Palermo-Montecarlo edizione 2023, la regata velica d'altomare regina dell'estate mediterranea.

Gli equipaggi saranno impegnati nel percorso di 500 miglia dalla borgata marinara palermitana al Principato di Monaco, con il passaggio obbligato a Porto Cervo, per vivere strategie, tattiche, studio del meteo, gioco di squadra a bordo.

La regata è organizzata dal circolo della vela Sicilia con la collaborazione dello yacht club de Monaco e dello yacht club Costa smeralda e sotto l'egida della federazione italiana vela, dell'Uvai (unione vela d'altura italiana) e dell'Ima (international maxi association), la Palermo-Montecarlo è alla sua 18ma edizione, e conferma un trend di crescita, nella quantità e qualità dei partecipanti, e nella caratura internazionale: metà degli iscritti rappresentano un totale di undici nazioni cui si aggiunge l'Italia.

La partenza sarà commentata in diretta dal mare per il pubblico al circolo della vela Sicilia, e trasmessa in differita su Youtube. Il tracking sul sito ufficiale consentirà di seguire la rotta e le posizioni durante tutto il percorso.

"Sono felice di vivere la vigilia di una edizione particolarmente ricca della nostra regata - dice Agostino Randazzo, presidente del CV Sicilia - Ci avviciniamo ai venti anni di storia della Palermo-Montecarlo e vediamo ogni anno, e sempre di più, la presenza di grandi personaggi, campioni della vela, armatori prestigiosi, barche che hanno storie gloriose"



