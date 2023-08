Torna "Red head Sicily", il raduno persone coi capelli rossi

Torna anche quest'anno "Red Head Sicily", l'unico festival del Sud Italia delle persone coi capelli rossi. La quinta edizione si terrà sabato 2 settembre presso il lido "Monnalisa beach" della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Insieme per un giorno si ritroveranno bambini, ragazzi e adulti che sono nati coi capelli rossi, che condivideranno momenti ludici sull'arenile est di Tre Fontane.

Motivo? "Mostrare l'orgoglio dei rossi", dice Enrico Malato, uno dei tre organizzatori insieme a Filippo Peralta e Max Firreri.

"Chi come me è rosso sa bene come spesso a scuola venivamo presi in giro proprio perché coi capelli rossi, ecco perché "Red Head Sicily" è l'occasione per mostrare l'orgoglio di noi rossi".

Testimonial anche quest'anno sarà l'attore Fabrizio Bracconeri, ex volto televisivo di "Forum" e della serie tv "I ragazzi della 3C": sarà lui, insieme a Gianfranco Campisi e lo stesso Malato, ad animare la comunità delle persone coi capelli rossi che si ritroverà a Tre Fontane. Sulla spiaggia del "Monnalisa beach" sarà ospite lo staff di Radio Azimut Network che trasmetterà in diretta l'evento. La quinta edizione di "Red Head Sicily" si aprirà alle ore 11 col saluto degli organizzatori, del sindaco Giuseppe Castiglione (che porterà il saluto di benvenuto della città) e del vice presidente della Pro Loco "Costa di Cusa", Mauro Cudia. Poi si terrà lo shooting fotografico coi rossi. Nel pomeriggio, dalle 16, i giochi senza frontiere in spiaggia che coinvolgeranno bambini e adulti. Dopo il debutto, cinque anni fa, a Favignana, "Red Head Sicily" è stato anche organizzato a Marsala e ora da due anni a Tre Fontane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA