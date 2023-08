Di Leo procuratore di Agrigento, 'maestri in questa città'

"Ho avuto dei maestri in questa città e dei compagni di viaggio con i quali sono sempre rimasti fermi i rapporti di amicizia, di stima e da parte mia di profonda gratitudine per ciò che da loro ho imparato. Ho il rammarico che, tra questi colleghi, non vi sia stato Rosario Livatino. Non mi è stato dato di imparare da lui, se non da morto. E ho imparato dai suoi provvedimenti e dai racconti che mi sono stati fatti. Livatino l'ho conosciuto per un periodo troppo breve, mai sopra le righe, mai scostante o scortese, ma sempre aperto e con il sorriso nel suo ruolo di giudice che cercava giustizia con la 'G' maiuscola anche nelle piccole cose". Lo ha detto il neo procuratore capo di Agrigento, Giovanni Di Leo, al momento dell'insediamento, che ha anche ricordato come 33 anni fa era arrivato, nella città dei Templi, "con la prospettiva di un ruolo di giudice civile, per il quale mi ero adeguatamente formato con un collega, grande civilista".

"Troppi episodi, storie, esperienze tragiche e coinvolgenti oggi mi hanno riportato in questa città, a dirigere una Procura di giovani magistrati, quasi o alle prime esperienze, come ero io allora - ha aggiunto, con emozione, Di Leo - .

Dall'esperienza agrigentina ho imparato, e non ho mai dimenticato, da Rosario Livatino, da Fabio Salamone, da Totò Cardinale, da Roberto Sajeva di cui ricordo una straordinaaria ironica lezione di 'umiltà' impartita a me e a Gigi Birritteri.

Esercitare le funzioni di magistrato non significa godere di un 'potere', ma esercitare un potere per servire un fine più alto: servire la legge, servire la società civile che si rivolge al potere giudiziario alla ricerca di giustizia, servire - ha sottolineato Di Leo - quell'ordine giudiziario di cui il pm è, dal punto di vista ordinamentale, una parte non solo necessaria, ma anche fondamentale se non altro in quanto è l'unico titolare dell'azione penale su un territorio. Essere procuratore della Repubblica significa chiedersi perché certe cose non funzionano o funzionano male, significa attivarsi per verificare se ci sono pietre negli ingranaggi".

Di Leo ha ricordato che si ha a che fare "con uomini e donne, con la loro dignità, le loro caratteristiche, i loro difetti e i loro pregi, con i loro errori, vizi, debolezze, con i loro risultati, sacrifici, aspettative e motivazioni. L'unico metodo valido per perseguire la giustizia nel rispetto della legge è cercare di capire chi abbiamo di fronte e per farlo occorre sempre rispetto, umiltà e apertura mentale e culturale. Ci vuole quel sorriso che aveva Rosario Livatino - ha detto - e al contempo la sua limpida ed onesta rigidità morale".



