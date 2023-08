Concorso fotografico a Castelbuono, consegnati i premi

Con la premiazione delle opere vincitrici è calato il sipario sulla 23esima edizione del "Premio giovani Fotoriflettendo" legato al concorso nazionale di fotografia Città di Castelbuono e indetto dall'associazione Fotoriflettendo, presieduta da Vincenzo Cucco e dedicata quest'anno all'artista Momò Calascibetta, deceduto ad ottobre scorso Il tema obbligato è stato "Scherzo, satira, ironia. Uno sguardo sulla realtà". La commissione giudicatrice composta dallo Cucco, da Rita Cedrini, Alberto Samonà, Giovanni Franco, Nino Celeste, Giancarlo Marcocchi e Tullio Puglia ha selezionato le 110 fotografie esposte in mostra, nello spazio centro sud, ex chiesa del santissimo Crocifisso a Castelbuono.

Questi i vincitori: tema libero/colore: primo classifficata "Blue" di Michele Ginevra, seconda "Fabbrica a cielo aperto" Bihar/India di Sandro Nizzato , terza "In fondo all'anima" di Chiara di Mitri.

Per il tema libero/bianco-nero: prima "Fede" di Luigi Garofalo, seconda "2050" di Daniele Franceschini, terza "U mastru cu bummulu" di Andrea Avellone.

Per il tema obbligato "Scherzo, satira, ironia. Uno sguardo sulla realtà" sezione colore: prima "Gesù ti ha aggiunto" di Liria Zaffuto, seconda "Levati i manu" di Giuseppe Cacocciola terza "Sorriso d'ignoto" di Sophia Bellina Per il tema obbligato "Scherzo, satira, ironia. Uno sguardo sulla realtà" / bianco-nero prima "Lui e gli altri" di Domenico Giampà, seconda "Formazione per tutti" di Sebastiano Bellomo, terza "Occhio al martello" di Mario Giambanco.

Per il tema "Castelbuono ed i suoi volti tra passato e presente" sezione unica: prima "Tre" di Mauro Vincenzi, seconda "A Matri Sant'Anna" di Vincenzo Vignieri, terza. "Fontana con Matrice Vecchia" di Elio Avellone (Bagheria/PA).

Il Premio giovani "Fotoriflettendo" è stato attribuito all'opera, indipendentemente dalla categoria e sezione, più significativa presentata dai giovani partecipanti, dal titolo "The wall" di Dimitri Gugliotta. La serata della premiazione è stata condotta dalla professoressa Maria Scaglione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA