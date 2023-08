Chiede soldi per posto auto,arrestato parcheggiatore abusivo

Agenti delle Volanti hanno arrestato a Siracusa un posteggiatore abusivo di 44 anni per tentativo di estorsione. L'uomo, in via Palermo, nei pressi di Ortigia, ha tentato farsi consegnare 5 euro da un automobilista minacciando la vittima di rappresaglie in caso di mancato pagamento. Ma l'automobilista era un agente di polizia in vacanza a Siracusa che ha chiamato la sala operativa. Dopo le incombenze di rito, il parcheggiatore abusivo è stato portato nel carcere di Cavadonna.



