Calcio: Palermo; ingaggiato il danese Lund dal BK Hacken

Il Palermo ha ingaggiato dal club svedese del BK Hacken il terzino sinistro danese Kristoffer Lund Hansen. Il cartellino del calciatore è stato acquistato a titolo definitivo dal club di viale del Fante che ha messo sotto contratto il giocatore fino al 30 giugno del 2027. Kristoffer Lund sarà presentato a stampa e tifosi mercoledì alle 15,30 allo stadio "Renzo Barbera".

Lund, mancino classe 2002, sarà subito a disposizione dell'allenatore rosanero Eugenio Corini che nelle ultime partite ha impiegato il centrale Pietro Ceccaroni sulla sinistra per l'assenza dell'altro terzino sinistro di ruolo Giuseppe Aurelio.

Possibile che Lund esordisca per uno spezzone di partita già giovedì sera nel corso dell'amichevole al Barbera contro i maltesi del Melita.

"A Kristoffer - scrive il Palermo in una nota - il benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero".



