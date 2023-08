"Between Jazz Festival" a Piazza Amerina in ricordo Battiato

"Il messaggio de La Cura di Franco Battiato, materializzatosi nelle luminarie di via Garibaldi, è il filo rosso che lega tutte le manifestazioni di quest'estate a Piazza Armerina, compresi gli attesissimi concerti della seconda edizione del Between Jazz Festival". Lo ha detto Roberto Grossi, presidente di GlobArt, che insieme al Saint Louis College of music - promosso dal Comune di Piazza, dalla Regione Siciliana e in collaborazione con il Palio dei Normanni - produce i tre appuntamenti, tutti fissati nella piazza Cattedrale della Città dei Mosaici: martedì 22 agosto alle 21 aprirà Chiara Civello, sarà poi la volta di Musicainsieme a Librino e David Shorty giovedì 23, sempre alle 21, e concluderà Lello Analfino, venerdì 25 alle 22.

"Dopo il successo della prima edizione - ha sottolineato il direttore artistico di Between 23, Stefano Mastruzzi - ci siamo rivolti al Mediterraneo, e in particolare al territorio siciliano, per ricercare contenuti di alta qualità. Il nostro obiettivo è quello di rendere questa meravigliosa città un centro culturale ancora più vivo e di grande attrazione per i giovani. Magari, dal prossimo anno, con un campus di perfezionamento musicale".

Intanto i giovani hanno mostrato di gradire la scelta di utilizzare, per promuovere il Between Jazz Festival di quest'anno, l'immagine delle donne in bikini che hanno reso celebri i mosaici della Villa Romana del Casale. E che si lanciano vicendevolmente una palla, come metafora dello scambio e della partecipazione.

Ancora una volta, dunque, i temi de La cura, che, ha ricordato Ettore Messina, assessore alla Cultura dell'Amministrazione guidata dal sindaco Nino Cammarata, invitano cittadini e turisti alla tutela dell'Ambiente e alla salvaguardia dei nostri meravigliosi centri storici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA