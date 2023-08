Nell'antica Zabut tornano le Feste Saracene

Tornano a Sambuca di Sicilia, l'antica città araba di Zabut, le Feste Saracene. La grande rievocazione storica che richiama turisti da tutto il mondo, si terrà il 19, 20 e 22 agosto (dalle ore 21 alle 23) tra i vicoli del vecchio quartiere arabo. Un evento al quale partecipano 140 tra figuranti e attori e che si snoda attraverso un percorso con 23 scene teatrali e con la possibilità di degustare prodotti tipici del territorio.

Le feste raccontano l'affascinante storia di Sambuca, Borgo più bello d'Itali nel 2016, fondata in seguito allo sbarco in Sicilia degli arabi intorno all'830. La rievocazione prende spunto proprio dalla storia della fondazione del borgo ad opera di un manipolo di Saraceni guidati dall'emiro Al Zabut. Le rievocazioni vengono messe in scena in quello che fu lo scenario originario delle vicende storiche di Sambuca, in una sorta di teatro a cielo aperto. Le tappe del percorso ricostruiscono episodi storici e momenti di vita quotidiana del borgo fino a giungere sul poggio più alto ai piedi della Matrice, edificata sulle vestigia del Castello dell'Emiro Al Zabut, che diede il nome alla città.



