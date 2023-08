Migranti:si cercano bus per trasferimenti da Porto Empedocle

Sono circa 400 i migranti presenti nell'area sbarchi di Porto Empedocle, in quello che è un centro di pre-identificazione creato all'estremità del porto.

Altri 600 arriveranno in serata da Lampedusa. La Prefettura di Agrigento è al lavoro per cercare di svuotare l'area prima che approdi il traghetto di linea Galaxy. La priorità è il reperimento dei pullman, in particolare nella settimana di Ferragosto, per i trasferimenti che a volte devono arrivare in regioni del Nord Italia. Il 16 agosto sono stati trovati i 23 bus necessari, ieri ne sono stati utilizzati sedici.



