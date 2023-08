Terre Sicane Wine Fest approda a Santa Margherita Belìce

Dopo il successo di fine luglio scorso torna il "Terre Sicane Wine Fest" con tre nuove date: il 18, 19 e 23 agosto appuntamento a Santa Margherita Belìce, in provincia di Agrigento. La città del Gattopardo ospiterà lo spin off della manifestazione che si espande e coinvolge per la prima volta il comune belicino.

"La collaborazione virtuosa tra Contessa Entellina e la nostra comunità testimonia una crescita del territorio che sceglie la strategia della rete - spiega Gaspare Viola, sindaco di Santa Margherita Belìce - . Terre Sicane Wine Fest vuole dare la giusta visibilità ai tanti produttori locali che hanno sfornato negli anni vini di eccezionale qualità".

Il 18 Agosto alle ore 21.30 presso il cortile di Palazzo Filangeri di Cutò si accenderanno le luci dello spettacolo di Pietrangelo Buttafuoco che sarà presente per il suo "Il lupo e la luna" spettacolo ad ingresso libero con Lello Analfino e Salvo Piparo, il 19 agosto alle ore 19.30 in Piazza Matteotti masterclass "I Vini di Angelica" Focus bianchista con i vini delle Terre Sicane da produzioni al femminile - e non solo - in un incontro con esperti nel settore enologico e a seguire dalle 20.30 apertura dei banchi d'assaggio in Piazza Matteotti per la festa del vino con degustazione dei vini delle Terre Sicane a cura dell'Associazione Enonauti, gran finale il 23 agosto alle ore 22.00 in Piazza Matteotti con il concerto gratuito ed aperto al pubblico di Enrico Ruggeri, "La Rassegna "Terre Sicane Wine Fest" è una felice occasione per comunicare e valorizzare il patrimonio della natura, della cultura e dell'arte del territorio delle Terre Sicane attraverso il linguaggio universale del vino" anticipa Tanino Bonifacio, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali.

"L'unione fa la forza e avvicinarci - sottolinea Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina - diventare un'unica grande rete di sapori e di eccellenze, tutti diversi ed unici, ci aiuta a diffondere la nostra immagine: piccoli borghi dove si vive bene in ogni stagione e dove è possibile costruire ed avviare imprese etiche e sostenibili".



