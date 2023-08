Soccorso fenicottero dalla Guardia Costiera nel trapanese

Diportisti soccorsi, campeggiatori e ambulanti multati. Un fenicottero impigliato in una rete da pesca salvato.

Il ferragosto della guardia costiera da Palermo a Trapani ha visto impiegati numerosi militari, motovedette e gommoni per garantire un lungo ponte di metà agosto sicuro in mare.

I militari di Mazara del Vallo hanno soccorso davanti al porto due diportisti americani che erano rimasti in panne dopo diversi giorni di navigazione. I due sono stati condotti in porto.

In località 'Quarara' un bagnante ha segnalato alla sala operativa la presenza in acqua di un fenicottero rosa impigliato in una rete da pesca. I militari sono riusciti a mettere in salvo l'animale in difficoltà.

Il fenicottero che è tra le specie tutelate veniva quindi condotto in porto e e consegnato ai carabinieri forestale di Castelvetrano. Nella zona di Capo Feto sono stati multati anche diversi diportisti che non hanno rispettato il limite di 300 metri di distanza dalla riva per la navigazione. A Palermo in questo fine settimana e fino al ferragosto sono state impiegati decine di uomini e mezzi per controllare il tratto di mare da Finale di Pollina a Balestrate. Nove le multe a venditori ambulanti per mancanza di autorizzazione alla vendita sul demanio marittimo di importo pari a 1032 euro ciascuna.

Altre nove le multe per sosta vietata. Diverse multe per tende in spiaggia per un importo di 200 euro ognuna. I controlli in spiaggia sono stati eseguiti con gli agenti di polizia di Stato e della municipale.



