Sambuca di Sicilia lancia residenza d'artista nel Borgo

Una residenza artistica a Sambuca di Sicilia, per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del luogo e lasciare un segno concreto di questa 'presenza' al territorio. E' l'ultima idea lanciata dal Comune che nel 2016 ha vinto il titolo di Borgo più bello d'Italia, in collaborazione con l'impresa culturale e creativa Kòrai. L'iniziativa, che rientra nella compagine di azioni "Sambuca Welcoming. A Smart Community Village fra tradizione e innovazione" sostenuta dal Ministero dei Beni culturali, consentirà a un'artista di risiedere gratuitamente nel borgo per quattro settimane, dal 2 al 31 ottobre, lavorando ad un progetto per la realizzazione di un'opera site specific da presentare alla fine di questa esperienza.

La residenza è aperta agli artisti di varie discipline (pittura, scultura, fotografia, installazioni, video, digital, video arte, street art) che oltre a lavorare nel proprio spazio dedicato potranno partecipare agli eventi culturali del borgo, interagendo con la comunità locale.

"Si tratta di un'esperienza unica - spiega il sindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo - che consentirà all'artista di esplorare, ispirarsi e creare in un contesto autentico e stimolante. Un nuovo progetto di rigenerazione urbana del Borgo, dopo quello delle Case a 1 euro che ha avuto grande successo con l'acquisto di decine di immobili abbandonati soprattutto da parte di stranieri. L'artista potrà infatti donare un'opera o un progetto concreto, frutto del lavoro svolto durante la residenza".

Per candidarsi all'iniziativa, che si svolgerà nel mese di ottobre occorre partecipare a una open call inviando un curriculum e il proprio progetto entro l'11 settembre alla mail korai@pec.it secondo le modalità descritte nel bando consultabile al link https://www.korai.it/bandi-avvisi. Lo staff dell'organizzazione oltre a fornire assistenza all'artista, garantirà l'alloggio in una residenza del borgo dotata di wifi e un contributo spese legate al vitto e al materiale da utilizzare per l'opera.



