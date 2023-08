Incendi: alcune famiglie sfollate ospitate in case confiscate

Alcune famiglie che sono state costrette a lasciare le loro case danneggiate o distrutte a seguito degli incendi del 24 e 25 luglio nel territorio di Monreale saranno ospitate in case confiscate. Lo rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

"L'Amministrazione si è attivata, richiedendo all'agenzia nazionale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, la consegna di alcuni appartamenti abitabili, oggetto di confisca definitiva ma non ancora nella disponibilità del comune", prosegue "La giunta ne ha deliberato l'assegnazione, assumendo anche l'onere delle spese relative all'attivazione delle utenze elettriche e idriche e del trasloco dei nuclei familiari", chiarisce il sindaco L'assegnazione degli immobili avrà una durata limitata di 6 mesi alla scadenza dei quali verranno verificate dagli uffici comunali le condizioni economiche e patrimoniali degli assegnatari degli alloggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA