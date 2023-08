Sagra pesca di Bivona il 19 agosto

Il 19 e 20 agosto torna la sagra della pescabivona con il tema: il futuro della tradizione della pescabivona IGP.

Nel cuore della cittadina sarà allestito un percorso fieristico e gastronomico dove sarà possibile degustare, negli stand allestiti per l'occasione, la pescabivona, il frutto per eccellenza dell'estate che ha ormai varcato i confini siciliani.

Grazie alle sue peculiarità e tratti distintivi, la pescabivona si colloca tra le prime dieci varietà di pesche in Italia. La città di si appresta a vivere un fine settimana con tanti ospiti e tanti appuntamenti: tra eventi che introducono tour tra i pescheti e le visite guidate di Bivona e dei suoi percorsi artistici sia di mattina che di pomeriggio nelle due giornate, laboratori artistici per bambini e concorsi di idee per giovani ragazzi per pensare al futuro della pescabivona IGP, salone del gusto, degustazioni della pesca e dei prodotti tipici, mostre ed eventi culturali, percorsi enogastronomici e fieristici, spettacoli musicali e folk e una buona dose di comicità con comici come Sasà Salvaggio e Mariuccia Cannata. Il19 agosto alle ore 18 si svolgerà una tavola rotonda nell'aula consiliarecui parteciperanno esperti di sviluppo territoriale dell'Area Sicani e della provincia di Agrigento. Nella seconda giornata, sarà proposto anche un evento di video mapping "Luci di Bivona" nella piazza San Giovanni alle ore 19.



