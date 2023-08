L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 20

L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo conferma la Sac, la società che gestisce lo scalo, che inizialmente aveva sospeso il traffico fino alle 13. "Si pregano i gentili passeggeri - aggiunge la nota - di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'aeroporto www.aeroporto.catania.it".

I voli che dovevano atterrare su Catania al momento vengono dirottati su Comiso o Trapani (qui solo aerei Ryanayr) dalle 12 alle 20 erano previsti da Catania la partenza di 57 voli e l'arrivo di 68 voli. Cancellate le partenze e anche alcuni voli che dovevano arrivare. Un volo che da Il Cairo doveva arrivare a Catania per andare poi a Luxor è stato riprogrammato sull'aeroporto di Palermo. Da Comiso le compagnie con appositi pullman trasportano i passeggeri a Catania. Disagi per migliaia di viaggiatori che dovevano tornare a casa e per le persone che venivano a trascorrere le vacanze in Sicilia. Sono centinaia i commenti sulla pagina Facenbook dell'aeroporto di Catania. Un viaggiatore catanese scrive: " Ma come si può permettere ad una compagnia aerea di decidere dove fare atterrare il volo? Con quale criterio si preferisce deviare un volo su Trapani e non su Comiso? Volo Rayanair da Berlino deviato su Trapani, pullman in direzione Catania...e per non farci cambiare niente, problemi con il motore del pullman e siamo bloccati a Palermo.

Complimenti SAC... complimenti Rayanair.. I turisti vi ringraziamo immensamente. Nel frattempo... aspettiamo il meccanico! Neanche un mezzo in sostituzione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA