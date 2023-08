Presto il nuovo commissariato di polizia a Lampedusa

Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, e il neo dirigente del costituendo commissariato di Lampedusa, il vice questore Roberto Cilona, oggi e domani saranno sulla maggiore delle isole Pelagie per riunioni di presentazione con il personale e l'organizzazione con quanti collaborano con la polizia: Croce Rossa italiana, Euaa, Unhcr e amministrazione comunale. A grandi passi si va verso l'apertura del commissariato che avrà, entro novembre, complessivamente un organico di 45 poliziotti.

"L'istituzione del commissariato di polizia a Lampedusa non è stata decisa dal questore di Agrigento che è stato chiamato semplicemente a realizzarlo. Lo ha deciso la politica, l'ha deciso il Governo, in particolare è stato fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia - aveva spiegato Ricifari - . Si è fatto il meglio possibile per poterlo realizzare presto e in maniera efficace ed efficiente".

Fino ad ora la polizia è sempre stata presente a Lampedusa, all'interno dell'hotspot, per occuparsi di identificazione, attività investigative e di polizia giudiziaria e trasferimenti di migranti, gestendo, come sta accadendo negli ultimi mesi, numeri straordinari, seppur prevedibili. Coordinato dal vice questore Roberto Cilona, che dal primo ottobre del 2014 fino a qualche mese fa, ha coordinato la sezione Dia di Agrigento, sarà operativo anche un vero e proprio presidio di legalità: una "casa" delle attività di prevenzione e repressione.



